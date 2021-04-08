/626388/خالد-عكاشة-عن-الحبس-الاحتياطي--يمكن-فحص-التشريعات-وتطويرها-من-خلال-مجلسي-النواب-والشيوخ

قال د.خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المركز يتبنى وجهة النظر التي تم طرحها خلال الجلسة الماضية والتي كانت نتاج نقاشات موسعة وكانت في مجملها أننا قد نكون في اللحظة الراهنة للقيام بعملية مراجعة وتطوير لكثير من النقاط التي قد تكون تحتاج إلى إصلاح وتطوير والنظر فيها إن كانت هي محل شكوى من بعض الحالات التي تعاني من هذا الأمر.

خالد عكاشة عن الحبس الاحتياطي: يمكن فحص التشريعات وتطويرها من خلال مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المشاركين حول رؤية المركز للحبس الاحتياطي، مضيفا" لو أن هذا الأمر وُصف بأنه يتسبب في أذى لبعض الأشخاص الواقعين تحت مسمى طول مدة الحبس الاحتياطي ،فلا يوجد ملف عصي على الحل، ويمكن وضع مجموعة من السيناريوهات والحلول لتجاوز هذه القضية، وفحص التشريعات وتطويرها من خلال مجلسي النواب والشيوخ".

وأكد أن ذلك من أجل الخروج بآلية جديدة يصبح من خلالها أمر طول مدة الحبس الاحتياطي جزءًا من الماضي، ولا نظل نتداوله أو يتداوله عنا الآخرون.

أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها الفعال فى التنمية والبناء

وتجدر الإشارة إلى ان الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أشاد خلال كلمته بمؤتمر حقوق الإنسان..وبناعالم ما بعد الجائحة بمنظمات المجتمع المدني وما تقوم به ، من مشاركة فى عملية البناء والتنمية التي تقودها القيادة السياسية نحو تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى دور العمل الأهلي وانه يعد شريكا رسميا فى التنمية والبناء.

وأكد عكاشة خلال كلمته على أهمية الدور الذي يقوم به ممثلي العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني ، مشيدا بجهدهم المتواصل فى المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين .

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ولفت النظر إلي تجربة حياة كريمة، قائلا" محتاجين نقف عندها دقيقة" مشيدا بدور شبابها وما يقوموا به، مما أدى إلى كبر حجم مؤسسة حياة كريمة، كما أن الدولة المصرية تدفعها لتحقيق المتطلبات والنتائج الإيجابية، حيث أنها نموذج حقيقي يعبر عن ايمان الدولة المصرية بالعمل المدني، ويثبتوان شباب مصر قادر على التطوع وصنع افكار جديرة بالاحترام والتقدير.