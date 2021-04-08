/626395/وكيل-لجنة-الشئون-الدستورية-والتشريعية-قانون-الاحوال-الشخصية-تم-تأجيلة-لمزيد-من-الحوار-المجتمعي

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه في دور الانعقاد الأول بالأرقام تم إنجاز وإقرار 17 اتفاقية دولية لما لها أهمية على الاقتصاد الوطنى.

واوضح “ الطماوي “، ان من اشهر هذة القوانين التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية داخل قبة البرلمان قانون لائحة مجلس الشيوخ والتعديلات التي ادخلت علي قانون الشهر العقاري وضريبة الدخل بالاضافة التعديلات علي عقوبة ختان الاناث التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية والتي كان لها مردود كبير الفترة الماضية داخل مصر وخارجها .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: قانون الاحوال الشخصية تم تأجيلة لمزيد من الحوار المجتمعي

واكد " النائب ايهاب الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " حقائق واسرار "، علي فضائية " صدي البلد "، مساء اليوم ، الخميس والذي يقدمة النائب الاعلامي مصطفي بكري، إن اللجنة التشريعة خلال الفترة الماضية انجزت عدد كبير من مشروعات القوانين التي تهم المواطن والدولة .

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: قانون الاحوال الشخصية تم تأجيلة لمزيد من الحوار المجتمعي .

وقال عن قانون الاحوال الشحصية قال ان الشعب المصري يهتم بالحديث عن مشروع قانون الاحوال مؤكدا أن القانون تم تأجيلة لمزيد من الحوار المجتمعي .

أعلنت نقابة المحامين عن انتهاء ورشة العمل الثانية «حول الإشكاليات العملية لقانون الأحوال الشخصية»، التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية،» على مدار يومي 6، و7 أبريل الجاري.

وقالت «غنيم»، مقرر لجنة المرأة، إن ورشة العمل الثانية عقدت بالجامعة الأمريكية على مدار يومين، من الساعة 9 صباحا، وحتى السادسة مساءا، مشيرة إلى أن الورشة ضمت 10 محاميات ومحاميين، من المتخصصين في الأحوال الشخصية لرفع كفاءتهم.

وأضافت مقرر لجنة المرأة، أن ورشة العمل الثانية حضر فيها كلًا من «هند عبدالمعطي»، عضو مجلس قنا، ومقرر لجنة المرأة بها.