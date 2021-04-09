أسقف أبوقرقاص يؤجل زياراته لكنائس الإيبراشية إلى ما بعد عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، اليوم الخميس، تأجيل زياراته لكنائس الإيبراشية إلى ما بعد عيد القيامة أول مايو المقبل، نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.





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