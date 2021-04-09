أبرز ماحدث في كرة القدم الأوروبية اليوم الخميس

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شهد عالم الساحرة المسديرة بالقارة الأوروبية علي العديد من الأحداث، حول نتائج مباريات الدوري الأوروبي، وأخبارة مقالية حول الإنتقالات الصيفية المقبلة، ورؤساء يحتفلون بنتائج فريقهم.

ملخص ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز علي غرناطة بثنائية نظيفة دون رد عن طريق ماركوس راشفور وبرونو هيرنانديز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة آرسنال وسلافيا براغ بنتيجة هدف مقابل هدف.

ونجح فريق روما في تحقيق الفوز علي الفريق الهولندي أياكس أمستردام، بنتيج هدفين مقابل هدف.

وفاز الفريق الإسباني فياريال علي الفريق الكرواتي دينمو زغرب، بهدف نظيف دون رد.

كيليان مبابي يعلن عن رحيله ويحدد وجهته المقبلة

نشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تقرير يشير أن الفرنسي مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، أن اللاعب قد تحدث مع إدارة النادي ويريد الرحيل في الإنتقالات الصيفية المقبلة إلي الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

رجل بدون ملابس يقتحم مباراة مانشستر يونايتيد وغرناطة بالدوري الأوروبي

أقتحم رجل ملعب مباراة مانشستر يونايتيد وغرناطة في الدقائق الأولي للمباراة التي جمعت الفريقين اليوم في لقاء الذهاب للدوري الأوروبي، ودخل رجل أرضية الملعب بدون ملابسه.

ليفاندوفيسكي يوجه رسالة قوية لباريس سان جيرمان

نشر البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي اليوم علي حسابة الشخصي انستجرام صورة وهو يعود للتدريبات الفردية بالجم، تشير برسالة للفريق الباريسي بقرب عودته في صفوف الفريق، بعد غيابه عن مباراة فريقة امام باريس سان جرمان، والتي انتهت لصال الفريق الباريسي بنتيجة 3/2 في دور الذهاب بالدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، علي ملعب أليانز أرينا.

صغير السن يخطف الأضواء من محمد صلاح وجوتا بليفربول

حقق ماتيوز موساليفيسكي صاحب الـ 17 سنه لاعب ليفربول لفريق النادي تحت سن 18 عام، تحقيق جائزة الشهر، بهدفه في فريق نيو كاسل بعد مراوغته لخمس لاعبي من الفريق الخصم وتسجيل الهدف، وكان هدف من المرشحين بين أهداف صلاح وجوتا.

رئيس باريس سان جيرمان: فوز الفريق على بايرن حدث تاريخي للفريق

احتفل رئيس نادي باريس سان جيرمان مع فريقة بالفوز علي الفريق الألماني بايرن ميونخ بطل النسخة الماضية للبطولة، في لقاء الذهاب للدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 3/2 علي ملعب بايرن (أليانز أرينا).