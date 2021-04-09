انتخاب مصر نائبا لرئيس المجلس التنفيذى للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال اجتماعه الأول لعام 2021، والذى عُقد يومى 7 و8 أبريل الجارى، قرارا بإعادة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذى عن المجموعة الأفريقية للفترة 2021-2022.





وتجدر الإشارة إلى أنه سبق انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للبرنامج للفترة 2019-2023 خلال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مايو 2019.

وقد أعرب السفير خالد الأبيض، مندوب مصر الدائم لدى البرنامج، عن سعادته بإعادة انتخاب مصر، وعن خالص تقديره لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية لإعادة تولى مصر المنصب المشار إليه وثقتهم فى قدرتها على تعزيز المصالح الأفريقية والدفاع عنها، كما أعرب عن تطلع الجانب المصرى للعمل والتنسيق المشترك مع أعضاء المكتب الجدد بهدف تطوير أوجه عمل المجلس التنفيذى خلال الفترة المقبلة ودعم سكرتارية البرنامج لتسريع العمل نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة، أخذاً فى الاعتبار التحديات الجديدة التى تواجه المدن والمجتمعات الحضرية على إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى نجاح مصر فى شغل منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذى الجديد تتويجاً لجهود مصر ودورها الريادى فى إطار البرنامج الأممى واستضافتها لمقر البرنامج القُطرى وكذا المكتب الإقليمى للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود المتواصلة التى تبذلها الحكومة المصرية فى شتى المجالات ذات الصلة بتسريع تحقيق التنمية الحضرية والعمرانية الشاملة والمستدامة من بناء للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على ظاهرة العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكان.