الأوقاف تعلن افتتاح 112 مسجدا جديدا اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1332مسجدا. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

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