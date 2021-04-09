نستعرض خطوات إجراء التظلمات على مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم النيابة العامة في مصر، طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني، للتظلم على مخالفات المرور 2021 المسجلة على لوحة السيارة بدون التوجه إلى مكتب مخالفات المرور، وتتمثل خطوات التظلم على المخالفات المرورية عبر الإنترنت ما يلى :

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2021:

– الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، إضغط هنا.

– الضغط على>> التظلمات.

– اختيار أيقونة تظلمات رخص المركبات.

– كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفات.

– تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على السيارة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة.

– تحديد المخالفة المسجلة التي تريد التظلم عليها، وأسباب التظلم، ثم الضغط على خيار «تظلم».

– يظهر على الشاشة الآن الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة>> أضغط موافق.

– تظهر على الشاشة أمامك البيانات الأساسية لرخصة السيارة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

– تظهر على الشاشة الآن بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، عليك حفظ الرقم لإستخدامه في المتابعة.

– في حالة عدم معرفة المخالفات المرورية المسجلة، يمكنك إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، من خلال رابط موقع نيابة المرور الموضح أعلاه، فقط عليك إختيار خدمة الاستعلام، كما يمكنك معرفة الخطوات اللازمة لإجراء عملية الاستعلام من خلال متابعة التقرير التالي: