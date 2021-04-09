جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.





وأضافت «الأرصاد»، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، اليوم الجمعة. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 13 25 بورسعيد 15 20 الإسكندرية 14 20 شرم الشيخ 21 29 أسوان 20 35 كاترين 14 24 الإسماعيلية 15 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تتوقع طقس اليوم : طقس معتدل نهارا وعظمى القاهرة 25 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.