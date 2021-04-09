جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة..أهمها مباراة الأهلي

/626425/جدول-مواعيد-مباريات-اليوم-الجمعةأهمها-مباراة-الأهلي

تستمر اليوم منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وأهمها اليوم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافسات دوري أبطال أفريقيا والتي يلعب بها الأهلي ٱخر مواجهاته بدور المجموعات .

جدول مباريات اليوم ويقدم لكم دوت الخليج جدول بأهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها . مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة مازيمبي X الهلال الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4 ماميلودي صن داونز X شباب رياضي بلوزداد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3 الأهلي X سيمبا الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4 فيتا كلوب X المريخ الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 3 مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة فولهام X وولفرهامبتون الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة هويسكا X إلتشي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة هويسكا X إلتشي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة التعاون X العين الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية ضمك X النصر – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية الاتحاد X الهلال – الساعة الثامنة إلا عشر مساء على قناة الرياضية السعودية

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