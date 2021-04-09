/626426/القمة-وكأس-مصر-وغيرهم-كتير-تعرف-على-مباريات-الأهلي-بدون-معلول

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير أيسر الفريق ستزيد مدة غيابه إلي 5 أسابيع حتى يستطيع العودة للتدريبات الجماعية للفريق .

وأكد على ذلك سامي قمصان مدرب فريق الأهلي الذي قال بالأمس في تصريحات صحفبة : " علي معلول يعود بعد 5 أسابيع من الآن " .

ويقدم لكم دوت الخليج أهم المباريات التي سيغيب عنها التونسي المميز علي معلول عن صفوف النادي الأهلي :

-الأهلى وسيمبا بدورى أبطال إفريقيا.

-الأهلى والنصر بكاس مصر .

-الأهلى والزمالك بالدوري .

-الأهلى وسموحة بالدوري .

-الأهلى والمصري بالدوري .

-الأهلى وإنبي بالدوري .

-الأهلى والجونة بالدوري .

-الأهلى وغزل المحلة بالدوري .

-الأهلى والاتحاد بالدوري .

الجدير بالذكر أن الاهلى يقابل غريمة التقليدي الزمالك يوم 18 ابريل الحالى في قمة يديرها حكام مصريين .

ومن ناحية أخرى يواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

موعد مباراة الأهلي اليوم

يستضيف فريق النادي الأهلي اليوم نظيره فريق سيمبا التنزاني اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تذاع مباراة الأهلي وسيميا التنزاني اليوم عبر قناة bein sports 4 HD ، التابعة لشبكة قنوات " بي إن سبورت " الحاصلة على حقوق تلك البطولة .

تصريحات موسيماني عن مباراة سيمبا

وقال بيتسو موسيماني أمس بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " تصدرنا للمجموعة لا يعني أننا سنتوج أبطال للبطولة، والموسم الماضي كل المتصدرين فشلوا في التأهل لنصف النهائي " .

وتابع موسيماني : مباراة الغد بالنسبة لنا على الرغم ان موقفها لن يؤثر على التأهل لكنها مهمة بالنسبة للنادي وجماهيرنا وعلينا التأهل بإيجابية " .

وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي : " ساكون مجبر علي إجراء بعض التعديلات بسس أننا لدينا غيابات غدا بسبب الاصابات ولكنني كنت اتمنى ان يكون الفريق مكتمل الصفوف " .

وأختتم : " لن نقوم بالتغييرات بسبب التأهل ولكنها استكون اضطرارية وينتظرنا أيضا جدول مزدحم الشهر المقبل لا يتحمل غيابات اخرى بسبب الاصابات " .