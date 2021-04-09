انخفاض حرارة الجو 4 درجات بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 لـ70 كم فى الساعة.
وعن حالة الطقس ليلاً فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، لطيف على جنوب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
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