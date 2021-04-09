امساكية رمضان 2021 – 1442 موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

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محمد سياف - ابو ظبي - تُعد امساكية رمضان 2021 – 1442 نموذج مهم للغاية لدى جميع الشعوب الإسلامية لأنه خاص بمواعيد الصلوات ومواعيد الإمساك والإفطار في شهر رمضان المبارك بشكل دقيق جدًا، ولذلك يرغب الجميع في الحصول على الإمساكية للتعرف على كل المعلومات حول مواقيت الصلاة الرسمية الصحيحة وعدد ساعات الصيام وغيرهم من المعلومات المهمة في شهر رمضان.

امساكية رمضان 2021

تم الإعلان بعد انقضاء شهري رجب وشعبان؛ تم الإعلان عن أن غرة شهر رمضان للعام الجاري 1442 / 2021 سوف توافق يوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان (أبريل) ، حديث سوف يتم استطلاع الرؤية في يوم الأحد 11 أبريل، وفي حالة عدم رؤية الهلال سوف يكون رمضان يوم الثلاثاء كما قد توقع العديد من الخبراء نظرًا إلى أن غروب القمر يوم 29 شعبان سوف يسبق غروب الشمس ، مما يُعني أنه من غير المتوقع أن يتم رصد هلال رمضان يوم 29 شعبان ، وبناءً عليه سوف يكون أول أيام رمضان 2021 في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر أبريل.

عدد ساعات رمضان اول أيام رمضان

سوف يكون عدد ساعات صيام أول أيام رمضان 14 ساعة و 41 دقيقة، تبدأ مع صلاة الفجر في تمام الساعة 4.00 مساءً وتنتهي مع صلاة المغرب في تمام الساعة 6.21 مساءً ، أما مواعيد باقي الصلوات الخمس أول أيام رمضان فهي: صلاة الظهر: 11.55 ظهرًا، صلاة العصر 3.30 عصرًا، صلاة العشاء: 7.42 مساءً).

امساكية رمضان 2021 مصر

إمساكية رمضان الخاصة بجمهورية مصر العربية وتحديدًا محافظة القاهرة التي تضم مواعيد الصلوات الخمسة ومواعيد الإمساك ومواعيد الفطور يوميًا كل أيام الشهر المبارك من النماذج التي يرغب في الحصول عليها جميع أهالي الدولة ولقد جاءت إمساكية مصر لرمضان 2021 م على النحو التالي:

امساكية رمضان 1442 السعودية

من الأمور التي يهتم بها أهل المملكة هو الحصول على إمساكية الدولة قبل رمضان بوقت كافي للتعرف على موعد أول أيام رمضان مواعيد الصلوات الخمسة به ومواعيد صلاتي الفجر و المغرب ومواقيت الإمساك عن الطعام وموعد الإفطار أيضًا، من اجل تحري الدِّقَّة في مواعيد بَدْء الصيام ومواعيد الفطور أيضًا، جاء امساكية رمضان 2021 – 1442 السُّعُودية الرياض على النحو التالي:

ويذكر أن عدد ساعات الصيام يختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى بما يتراوح بين 16 إلى 46 دقيقة وفقًا لمواعيد غروب أو شروق الشمس، وعلى كل مسلم تحري أوقات الفطور و الإمساك الصحيحة في المكان المقيم به لإتمام صيام اليوم كاملًا دون أن يفسد الصوم في حالة تناول الطعام قبل موعد آذانَ المغرب أو بعد آذانَ الفجر.