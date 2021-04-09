عمرو عبد الجليل يطالب الجمهور بالدعاء لنجله بعد إصابته بمرض خطير

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مرض نجل الفنان عمرو عبد الجليل الذي يعيش فترة صعبة من حياته بسبب ذلك المرض الخطير الذي اكتشفه مؤخرًا، إلا أنه كان سبب في عرقلة حياته.

عمرو عبد الجليل يكشف مرض نجله

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك” صورة لنجله وطالب جمهوره بالدعاء له، معقبًا عليها قائلًا: "عبد الجليل ابني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعوله".

العصب المخي التاسع

كشف عبد الجليل نجل الفنان عمرو، عن تفاصيل مرضه، قائلًا: “الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر اني اعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد ٤ سنين و نص بتألم كل ثانيه فيهم”.

وتابع: “العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام و المضغ و البلع هو ده العصب اللي التهب عندي وانا واقف بغني من ٤ سنين عشان كده مبقدرش اتكلم والا امضغ والا ابلع خالص ، انا بإذن الله هعمل العمليه دي مع الدكتور ده دكتور محمد عبد الفتاح استشاري علاج الالم و المخ و الاعصاب دي عمليه تردد حراري علي العصب التاسع ، كل اللي انا طالبه منكوا بس الدعاء رجاءا ادعولي”.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل

شارك “عبد الجليل” في رمضان المنصرم 2020 بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي كان يدول حول الذكاء الإصطناعي، حيث جسد دور الروبوت الذي ساهم في ظهور الروبوت “زين” الذي يشبه يوسف الشريف تمامًا لغرض ما إلا أن الأحداث تنقلب رأسًا على عقب ويسطر الروبوت على أشكال الحياه.

الجدير بالذكر، أن عمرو عبد الجليل يستعد لخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسلات "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، و"وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج وأحمد فهمي، و"لحم غزال" مع غادة عبد الرازق.