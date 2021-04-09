الأنبا بولا يرأس الذكرى الرابعة لشهداء طنطا

جدة - نرمين السيد - وتقام صلوات القداس الإلهى من كاتدرائية مارجرجس والشهداء الأبرار بطنطا. ويحضر الصلوات الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من آباء الإيبارشية والشمامسة وأسر الشهداء. الجدير بالذكر أنه تم تفجير الكنيسة أثناء قداس أحد الشعانين 9 أبريل عام 2017 بحادث إرهابى أليم أدى إلى إصابة الكثير من شعب الكنيسة واستشهاد ثلاثين من أبنائها.

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