فى احتفال رسمى وشعبى.. دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.





ومن المقرر أن يعلن فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية. وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث يحضر خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وفضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق. كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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