صور.. محافظ الإسكندرية يبحث تفعيل خط الطيران المباشر مع قبرص

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، زيارة رسمية لمدينة بافوس القبرصية من أجل حشد شركات السياحة القبرصية لتفعيل خط الطيران المباشر بين بافوس والإسكندرية، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لإجراءات التعافى من جائحة كورونا وإنعاش السياحة بالإسكندرية.





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