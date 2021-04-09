مزيف.. التضامن تنفى علاقتها برابط منحة رمضان لمستحقى «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تداول رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقى برنامج "تكافل وكرامة" فى الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أى روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقى برنامج "تكافل وكرامة" فى الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أى منح أو مساعدات تقدم لمستحقى "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمى على الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط التالى "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع.

وفى سياق متصل، يمكن لمستحقى برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعى من خلال إدخال الرقم القومى لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة شريطة أن تكون سارية، ثم بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم رباعى، وتحديد الشهر المقرر صرفه، ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به، واختيار استعلم الآن، ليظهر أمامه كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة، كما يمكن للمواطن تقديم أى شكوى متعلقة بتكافل وكرامة، من خلال تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى، واختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية بالموقع، ثم كتابة الرقم القومى، والبيانات المتعلقة به، المتمثلة فى الاسم رباعى، والمحافظة، ورقم الكارت، ونص الشكوى فى الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.

وناشدت وزارة التضامن جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "moss.gov.eg".