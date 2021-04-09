من 105 دول.. 49 ألف زائر لموقع وزارة التعليم العالى فبراير الماضى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول الخدمات التى يقدمها موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على شبكة الإنترنت بعد تطويره.





وأفاد التقرير بأن عدد الزائرين للموقع بلغ نحو 49 ألف زائر من 105 دول، منذ الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الموقع الإلكترونى فى فبراير الماضى. وأشار التقرير إلى أن الموقع الإلكترونى، يتضمن 3 محاور أساسية "مؤسسات التعليم العالى – المستشفيات الجامعية – البحث العلمى" ويعرض الموقع الأنشطة والأخبار اليومية بالإضافة إلى ألبوم صور ومركز الفيديوهات وتقارير ميدانية وتقارير الانفوجراف للمشروعات القومية وتصنيف الجامعات وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وتطوير منظومة الوافدين، بالإضافة إلى البيانات الاحصائية التى تصدر سنويا والنشرات الدورية، فضلا عن متابعة مشاكل الطلاب والرد على الاستفسارات والتساؤلات التى تهم الطلاب وأولياء الأمور. وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية من تطوير الموقع ستشهد إضافة اللغتين "الإنجليزية والفرنسية" ليصبح الموقع بثلاث لغات مختلفة، مع إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية تصفح الموقع الإلكترونى. ويمكنكم زيارة الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال الرابط التالى: http://mohesr.gov.eg

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