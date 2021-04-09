الحكومة تنفي تسجيل بيانات مستحقي «تكافل وكرامة» للحصول على منحة رمضان

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقى برنامج "تكافل ‏وكرامة" فى الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان.، وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من رابطاً جديداً لتسجيل بيانات الراغبين ‏من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، تواصل المركز مع ‏وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل ‏بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، ‏مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو ‏مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر ‏الرابط التالي "‏moss.gov.eg"‎، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي ‏تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ‏تلك المواقع.‏

وفى سياق متصل، يمكن لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل عبر ‏بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة شريطة أن ‏تكون سارية، ثم بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم رباعي، وتحديد الشهر المقرر ‏صرفه، ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به، واختيار استعلم الآن، ليظهر أمامه كافة ‏البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة، كما يمكن للمواطن تقديم أي شكوى متعلقة بتكافل وكرامة، من خلال ‏تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية ‏بالموقع، ثم كتابة الرقم القومي، والبيانات المتعلقة به، المتمثلة في الاسم رباعي، والمحافظة، ورقم الكارت، ‏ونص الشكوى في الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.‏