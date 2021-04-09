الحكومة تنفي تسجيل بيانات مستحقي «تكافل وكرامة» للحصول على منحة رمضان

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقى برنامج "تكافل وكرامة" فى الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان.، وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من رابطاً جديداً لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.
وفى سياق متصل، يمكن لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة شريطة أن تكون سارية، ثم بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم رباعي، وتحديد الشهر المقرر صرفه، ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به، واختيار استعلم الآن، ليظهر أمامه كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة، كما يمكن للمواطن تقديم أي شكوى متعلقة بتكافل وكرامة، من خلال تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية بالموقع، ثم كتابة الرقم القومي، والبيانات المتعلقة به، المتمثلة في الاسم رباعي، والمحافظة، ورقم الكارت، ونص الشكوى في الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.
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