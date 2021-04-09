/626430/أحمد-البلشي-يوجه-بالإهتمام-بصناعة-المستلزمات-والأجهزة-الطبية

أشار النائب أحمد البلشي إلى ضرورة صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها من أجل التوسع في الاستثمار بهذا القطاع، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة المستلزمات في مصر.

وأشار النائب أحمد البلشي إلى أهمية هذه الصناعات الفترة الأخيرة خاصة مع ظهور فيروس كورونا المستجد والتي كشفت البعد الاستراتيجي لتلك الصناعة، وأهمية العمل على تطويرها لتكون مُساندة وقت حدوث أي أزمة.

ولفت احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تشهده هذه الصناعة الحيوية، جاء بعد إهمال طويل عانت منه تلك الصناعات على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة أصبحت تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي بها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تطوير صناعة المستلزمات الطبية

جاؤ ذلك بعد عقد رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أى عقبات تواجه التوسع فى الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي. وأشار الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات.