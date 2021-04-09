/626432/رشا-اسحق-تقدم-مصر-فى-مؤشر-الشمول-المالي-الرقمي-ثمرة-الإصلاح-الإقتصادي

قالت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا وتأثيره علي العديد من دول العالم فى كافة المجالات، إلا أن الاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة والقيادة السياسية من أهم أسباب الصمود خلال هذه الفترة، مشيرة إلي توجيهات الرئيس السيسي ودورها فى تخطي الأزمة.

رشا إسحاق:مصر حقتت الشمول المالي الرقمي

وأكدت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج "، على أن مصر تقدمت فى مؤشر الشمول الرقمي لعام ٢٠٢٠ والصادر عن مؤسسة "رولاند برجر" بحسب البيان الصادرعن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لافتا إلي أن مؤشر الشمول المالي الرقمي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي فى ٣٢ دولة حول العالم.

وأشارت رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر حصلت على المركز الثالث عالميا، فى معدل تحسن الأداء بعد مينمار وفيتنام، لافتة إلى انخفاض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ عشرين عام ليسجل ٢٩,٧ مما يعكس جهود الدولة في القضاء على الفقر ،مؤكدة على أن المستهدف الوصول إلي نسب اقل، لولا جائحة كرونا.

وتابعت رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ:” الاقتصاد المصري أحتل المركز الثاني فى أكبر معدل نسبة نمو اقتصادي على مستوى العالم فى ٢٠٢٠ بنسبة ٣,٦ فى المائة، وتجاوز بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، مؤكدة على أن انجازات مصر الاقتصادية حققت اكبر تراحع سنوي فى معدل التضخم بالاسواق الناشئة مقارنة بعام ٢٠١٩ بتراجع بلغ ٨,٢ نقطة مئوية، مما يعود للاصلاحات الاقتصادية فى مصر حيث كانت ٩؛١٣ فى عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ ، وتراجعت ٧؛٥ البيانات الصادرة عن الجهازة المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد تراجع معدل البطالة ٣,٧ فى الربع التالت من العام الماضي لذلك نجد بالأرقام صلابة الاقتصاد المصري امام كرونا، يرجع لفضل موجه الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة والتي وازانت فيها بين الاجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية.