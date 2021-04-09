/626433/بسبب-مباراة-بايرن-وباريس-الاتحاد-الإسباني-يعلن-رسميا-تغيير-حكم-الكلاسيكو

وقرر الاتحاد الإسباني إسناد مهمة تحكيم كلاسيكو الأرض إلى جيل مانزانو.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد الإسباني منذ قليل عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي ذكر خلاله أن تغيير الحكم ماتيو لاهوز جاء بعد إصابته إصابة عضلية خاصة بعد إدارته لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل الموافق العاشر من أبريل الجاري، في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من إنطلاقة بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم حيث يقام اللقاء على أرض ألفريد دي ستيفانو ملعب الفريق الملكي .

ٱخر مباراة للحكم لاهوز

تولي الحكم الدولي الإسباني لاهوز إدارة مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي أقيمت مساء الأربعاء، في لقاء ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح النادي الفرنسي بنتيجة (3-2)، علي ملعب أليانز أرينا .

ومن الجدير بالذكر تولي الإسباني لاهوز لقاء الكلاسيكو في الموسم الماضي وتحديدًا في مارس الماضي قبل جائحة فيروس كورونا حيث حسم الريال اللقاء لصالحه بنتيجة بهدفين دون رد .

موقف برشلونة وريال مدريد

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم .

ومن الجانب الٱخر يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم .