خالد النبوي يتعرض لوعكة صحية مفاجأة.."تعرف على تفاصيل مرضه"

/626434/خالد-النبوي-يتعرض-لوعكة-صحية-مفاجأةتعرف-على-تفاصيل-مرضه

تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية مفاجأة خلال الساعات القليلة الماضية، ليثير قلق جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذين باتوا يتسائلون حول حالته الصحية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تعرض الفنان خالد النبوي لوعكة صحية، بعدما طالبت زوجته الجمهور بالدعاء له والخروج من تلك المحنة التي يمر بها.

خالد النبوي يتعرض لوعكة صحية

كشفت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عن تعرض الفنان الكبير لوعكة صحية، دون إبداء تفاصيل عن مرضه، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور الفنان خالد النبوي، حيث لفتت بعض التعليقات إلى أنه سيجري عملية قسطرة مفاجئة بالقلب.

نجوم الفن يدعمون خالد النبوي في أزمته

تمنى عدد من نجوم الفن والرياضة الشفاء العاجل للفنان الكبير، حيث كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوى، ربنا يقومك بالسلامة يا غالى".

كما غرد الإعلامى أحمد شوبير، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقى العزيز خالد النبوى".

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنان خالد النبوي، وعلق عليها قائلا: "ربنا يتم شفاك على خير".

آخر أعمال خالد النبوي

شارك “النبوي” مؤخرًا في احتفالية نقل الموميماوات بفيلم تسجيلي نال إعجاب الجمهور الذي تابع الاحتفالية، موجهًا العديد من الرسائل المختلفة لدول العالم، ليتصدر محرك البحث الشهير “جوجل” ومنصات السوشيال ميديا التي تفاعلت معه.