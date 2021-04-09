ياسمين فؤاد: استكمال تطوير المحميات بجنوب سيناء الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة بصدد إعداد خطة للإدارة البيئية المتكاملة لساحل مدينة دهب خلال الفترة المقبلة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمدينة.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالسياحة بمدينة دهب، لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بالمدينة ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى وزارة السياحة وعدد من الجهات المعنية. وأشارت فؤاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تطوير المحميات وتعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالمدينة بالتعاون مع المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية والعاملين بكل المجالات المتعلقة بالانشطة البحرية بما يحقق الصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدنى والمحلى فى العمل البيئى، مضيفة أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية وتطوير المحميات تستهدف فى المقام الأول الترويج للسياحة البيئية بالمدينة، وهو ما يحقق مصالح للمجتمع المحلى والعاملين بالسياحة كشريك أساسى للعمل البيئى. كما أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بتدريب ورفع الوعى البيئى للعاملين بالأنشطة البحرية باعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى، مؤكدة اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها. وأكد الحضور دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.

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