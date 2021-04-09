برتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، بروتوكول تعاون مشترك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور خالد حمودة، عميد كلية التربية الرياضية للبنين الأسبق ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد السابق، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، والدكتور تونج كور، الأمين العام للجنة الأولمبية بجنوب السودان.

وقال قنصوه، إن هذا التعاون يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، موضحا أن التعاون سيتم من خلال كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية وفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن التعاون فى بناء جيل من القادة الرياضيين من طلاب وشباب جمهورية جنوب السودان بما يؤهلهم لقيادة الحركة الرياضية الوطنية، فضلا عن تطوير الإطار الأكاديمى بين الطرفين فى مجال علوم الرياضة.

وأشار إلى أن أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان ستتضمن إتاحة الفرصة لعدد من طلاب جنوب السودان، لقضاء فترة تدريب فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى قطاع علوم الرياضة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن برتوكول التعاون يتضمن إيفاد أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية من جامعة الإسكندرية، والمشاركة فى المؤتمرات المنعقدة فى كلتا الجهتين، والمشاركة فى إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الإدارة الرياضة.

ومن جانبه قدم الوزير ألبينو بول، الشكر لجامعة الإسكندرية على الدعم والرعاية التي تقدمها للطلاب من دولة جنوب السودان، معربا عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية باعتبارها أحد أكبر الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.