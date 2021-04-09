صور.. جامعة الإسكندرية: بدء الدراسة بفرع جنوب السودان العام بعد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال التأهيل والتجهيز المطلوبة لفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.





وقال رئيس جامعة الإسكندرية، خلال استقباله الدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، إنه من المقرر بدء الدراسة بالفرع اعتبارا من العام الأكاديمى بعد المقبل.

وأضاف أن الفرع يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم، لإنشاء الفرع بما يحقق أهداف التنمية لشعب جنوب السودان.

وأشار إلى اعتزامه زيارة الأرض المخصصة لفرع الجامعة بجنوب السودان خلال الفترة المقبلة لدراسة مراحل التنفيذ، والاتفاق على الخطوات والإجراءات اللازمة وصولاً إلى افتتاح الفرع.

وأوضح قنصوه، أنه سيجرى البدء بأربع كليات هى "الزراعة والطب البيطرى والتربية والتمريض"، منوها أن الدراسة ستكون على أحدث الطرق العلمية وتعتمد على البرامج بالساعات المعتمدة.

ولفت إلى أنه سيتم من خلال الفرع دعم وتشجيع ريادة الأعمال والعمل علي تمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وتسويقها على هيئة منتجات وابتكارات تقنية وتكنولوجية.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على التعاون على الصعيد العلمي والأكاديمى مع جامعات جنوب السودان، بما يحقق خدمة الأهداف التنموية المشتركة ومصلحة الشعبين على كل المستويات.