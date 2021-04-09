صور.. وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب الأمل بمدينة 15 مايو

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، مركز شباب الأمل بمدينة 15 مايو بحضور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشورى.





ويتضمن مركز شباب الأمل بمدينة 15 مايو ملعب منجل بالنجيل الصناعى، ملعب متعدد الأغراض، ملعبين للتنس الأرضى، حمام سباحة للأطفال، حمام سباحة نصف أوليمبى، مبنى اجتماعى للأعضاء.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتى فى ظل إستراتيجية الدولة والمعنية ببناء الإنسان المصرى فى مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية والثقافية.

ويأتى ذلك ضمن جولة وزير والشباب والرياضة التفقدية لمحافظة القاهرة والتى تتضمن افتتاح مجموعة من المنشأت الرياضية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.

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