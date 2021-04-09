نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من وزارة القوى العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الإستعلام عن العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة المصرية وموعد صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، سبق وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة تقدر بخمسمائة 500 جنيه، بدأت ارسال الرسائل من يوم 26 أبريل لعام 2020 لمن تخلفوا عن استلام منحة 500 جنيه من الدفعة الأولى، وهناك بعض الرسائل التي ارسلت من رقم 2030 للمسجلين، وكانت بعض الرسائل على أن يكون صرف منحة ال 500 جنيه من محفظة اتصالات كاش من أقرب فرع أو من محفظة اورنج كاش حسب رقم هاتف الشخص المسجل، أو من محفظة فودافون كاش، فيقوم الشخص بالذهاب إلى أقرب فرع له حسب نوع محفظته الالكترونية، وذلك بناء على من قاموا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للقوى العاملة موقع وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، تم صرف تلك المنحة كنظام مساعدة للعاطلين عن العمل أو من ليس لديهم دخل محدود، وسيتم صرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 1500 جنيه في هذه المرحلة الأولى من المنحة، وأنه عندما تسلم المستحقين أول دفعة من المنحة تم تسليم فيزا بريد ATM مجاناً للمستحقين للدعم، لكي يتم صرف باقي منح الشهور بالفيزا تسهيلاً على المواطنين، ومنهم من سيتم تحويل المنحة له على محفظة الكاش، أو فيزته البنكية الخاصة، كما قال سعفان وزير القوى العاملة أن منحة ال 500 جنية ستصرف لحوالي مليون ونصف عامل في الدفعة الأولى، كما وضحت وزارة القوى العاملة انه سيتم صرف باقي الدفعة الأولى لمن لم تصرف لهم خلال الفترة المقررة، على أن يتم صرفها الباقي وللمتخلفين من يوم 26 أبريل وحتى يوم 14 مايو لسنة 2020، كما حدد وقتها وزير القوى العاملة المصرية موعد آخر لصرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن منحة ال 500 جنيه خلال العام الماضي، تم الإعلان عن صرف الدفعة الثانية من المنحة بعد الدفعة الأولى بأيام قليلة وكانت قبل عيد الفطر المبارك وتم تأخيرها بعض الأيام نظراً للمعاشات، كما قال وزير القوى العاملة أن المنحة ستصرف على ثلاث دفعات لكل دفعة 500 جنيه والإجمالي 1500 لكل شخص مستحق، حيث أنه بعد المرحلة الأولى تم إصدار قرار جديد من رئاسةالجمهورية لرئيس الوزراء، وهو مد فترة صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية عام 2020، وسيتم الصرف لمن صرفوا الثلاثة مراحل الأولى للعمالة الغير منتظمة، ثم بعد انتهاء الصرف من المرحلة الثانية صدر قرار جديد، وذلك بتوجيهات من الرئاسة بصرف ثلاثة دفعات أخرى من المنحة لعام 2021، حيث أنه في انتظار موعد ومكان صرف الدفعات من وزارة القوى العاملة المصرية على موقعها الرسمي.

الاستعلام عن منحة ال 500 جنية برسالة نصية إلى 142

للاستعلام والاستفسار عن المستفيدين منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة قم بإرسال رسالة إلى رقم (142)، مكتوب بها الرقم القومي الموجود في بطاقتك من أي رقم محمول، وسيتم الرد عليك في نفس الرسالة بالاستحقاق، أو هذا الرقم غير مستحق للمنحة، أو قم بالاتصال بالرقم 142 واكتب رقمك القومي وتأكد عبر مكالمة صوتية، ولايوجد أي روابط للاستعلام حالياً، ولكن يمكنك التعرف على طريقة طريقة الاستعلام لصرف منحة ال 500 للمرحلة الرابعة بعد تحديث البيانات.

المرحلة الثالثة لصرف منحة ال 500 جنيه 2021 للعمالة الغير منتظمة

تم مد صرف المنحة ال 500 جنيه ثلاثة شهور أخرى، لتصبح 9 شهور عدد ٱجمالي صرف المنحة، لتصبح مرحلة ثالثة جديدة للمستحقين، حيث أنه أعلنت الوزارة عن وجود مرحلة جديدة يتم فتح التقديم لها خلال شهور، ولا تجد تفاصيل كافية عن مدة ووقت التسجيل بموقع القوى العاملة المصرية عن هذه المرحلة.

رابط الإستعلام عن منحة ال 500 جنيه بالرقم القومي من وزارة القوى العاملة موقع أهالينا (الموقع مغلق حالياً)

من المميزات التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة وقت الاستعلام عن المنحة، وتيسيرا على المستحقين، تم تخصيص أماكن ومواعيد معينة لتسلم المنحة بالبريد، وذلك لعدم التزاحم بين المواطنين في البريد، وعدم التجمعات الكثيرة من أجل سلامة المواطنين من إصابتهم بالفيروس المنتشر، فأطلقت وزارة القوى العاملة رابط إستعلام المستحقين للمنحة ط، وهل هو مرفوض أم مقبول، أو جاري الإستعلام عنه أو جاري الفحص، وسيتم ارسال رسالة نصيه لك لموعد الإستلام ومكان الإستلام للبريد الخاص بك واليكم رابط الاستعلام الذي قامت بنشره سابقاً للوزارة ولكن الموقع بعد انتهاء المرحلة الأولى غير نشط، رابط الإستعلام عن مستحقيين ال 500 جنيه من العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي موقع أهالينا.

وكان الاستعلام من خلاله هو أن تقوم بكتابة الرقم القومي ورقم تليفونك و ستظهر لك رسالة بالإستحقاق أو عد الإستحقاق أو جاري الإستعلام، أو جاري فحص الطلب.

منحة ال 500 جنيه ورابط الإستعلام عن العمالة الغير منتظمة_موعد صرف منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه كان موعد صرف منحة ال 500 جنيه، التي كانت في الدفعة أولى من الوزارة يوم الأحد الموافق 12/4/2020 كبداية لصرف المنحة المقدمة من الوزارة، على أنه كان آخر موعد للصرف يوم الخميس العام الماضي الموافق 16/4/2020، كنهاية صرف الدفعة الأولى من المنحة، وذلك بناءاً على ترتيب موعد إستحقاق الأشخاص وتوزيع كل شخص على الأيام المحددة له حسب رقمه القومي والبريد، كما تم تحديد أيضاً وقتها أيام لتكملة صرف الدفعة الاولى من يوم 26 أبريل وحتى يوم 14 مايو من عام 2020، ليتم بعدها صرف الدفعة الثانية من منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة، حيث كانت القوى العاملة تحافظ على ترتيب الصرف للمستحقين.

الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة من خلال رسالة هاتفية من رقم 2030

وللأشخاص الذي سجلوا بياناتهم بموقع القوى العاملة، وكانوا مستحقين أو غير مستحقين، كان يمكنهم معرفة استحقاقهم للمنحة المقدمة من الوزارة من خلال رسالة (sms)، رسال نصية تأتي على رقم الشخص المسجل رقم هاتفه بالوزارة أثناء تحديث بياناته، وهذه الرسالة هي المعتمدة لدى الوزارة حيث أنه تم إلغاء رابط الاستعلام، وذلك ليكتفىٰ بإرسال رسالة فقط على الهاتف بموعد الاستحقاق والصرف من البريد أو من إحدى البنوك القريبه من المستفيد من المنحة، وتلك الرسائل كانت مقسمة على أربعة أيا حيث أنها بدأت من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، وكان قد حددت الوزارة سابقاً أن كل مستفيد سيتم ارسال رسالة له قبل موعده ب 24 ساعة على هاتفه، وأيضاً تم إرسال رسائل أخرى للذين هم تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى من رقم 2030، وكان ذلك بتاريخ 26 أبريل إلى 10 مايو 2020 الماضي، لصرف المنحة من مكاتب البريد أو المحفظة الإلكترونية من اورنج أو اتصالات أو فودافون حسب نوع الخط، كما أنه كانت بعض الرسائل لصرف المنحة من بالبطاقة المصرفية الخاصة بالمستحقين، وكان نص الرسالة كالآتي: (مساندة العمالة الغير منتظمة تمت إضافة المنحة على بطاقتكم، المصرفية المنتهية برقم (….) التابعة للبنك (نوع البنك الخاص بك) يرجى التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي ATM لسحب المنحة بدون مصاريف.

منحة ال 500 جنيه ورابط تسجيل العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة بالرقم القومي

تم فتح الرابط بالقوى العاملة للتسجيل بالعمالة الغير منتظمة مرة أخرى بالوزارة لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وإضافة بيانات العمالة مرة أخرى من أجل الالتحاق بالعمالة الغير منتظمة، ليستفيدوا من الدعم المقدم من الوزارة للمواطنين بمنحة ال 500 جنيه، وقامت العمالة بالدخول على الرابط وسجل بياناتهم مرة أخرى الصحيحة من خلال رقممهم القومي وهويتهم، كما أنه تم يوم الإثنين في المرحلة الثانية، تسليم منحة ال 500 جنيه لبعض المواطنين لمن استلموا رسائل على هواتفهم من رقم 2030 وتم تحديد أماكن الاستلام لهم.

تسليم منحة ال 500 جنيه ووزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع عملية صرف المنحة بنفسه في إحدى البريد والبنوك

محمد سعفان قام بمتابعة العديد من مكاتب البريد والبنوك التي تقوم بصرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المقررة طبقاً لحدوث الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك لتطبيق كيفية آليات الصرف والوقائيات المتخذه لسلامة المواطنين، والصرف لمن وصلتهم رسائل على هواتفهم من رقم 2030، كما تابع سيادته آلية تسليم كارت البريدATM، ليتسلم به المستفيد باقي المنح الثلاثة خلال الشهرين القادمين شهر مايو وشهر يونيو لسنة 2020 الماضي، وذلك من أي صراف آلي بعد إعلامهم بأنه تم تحويل المنحة لحسابهم عبر رسالة على الهاتف من رقم 2030، لأنه سيكون لكل مواطن حساب مفتوح على كارت بريد ATM يتم تحويل المنحة إليه في حسابه بعد تسلم الدفعة الأولى من البريد يداً بيد، بالبطاقة والرقم القومي التي تمت بدايتها يوم الإثنين 13/4/2020، على أن يصرف بها باقي المراحل الأخرى التي ستقرها الوزارة.

بخصوص منحة ال 500 جنيه سعفان يحذر اليوم من الإنسياق وراء الشائعات لمن لم يتقدموا بالتسجيل للمنحة

قال وزير القوى العاملة: لابد من التحري من أخذ المعلومات التي تخص المنحة المقدمة من القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة، وذلك يكون من المصادر الرسمية للأخبار من خلال صفحة الوزارة، أو صفحة وزارة القوى العاملة الرسمية، أو من خلال الخط الساخن، ومواجهةً لأهل الشر الذين يريدوا إفساد المنظر الحضاري في أماكن تسلم المنحة.

الاستعلام عن استحقاق منحة ال 500 جنيه من خلال الاتصال برقم 142

خصصت وزارة الإتصالات رقم (142)، كنظام رقم خط ساخن للاستعلام عن الاستحقاق من عدمه للمواطن عند تأخر الرسائل المرسلة إليه من صرف منحة ال 500 جنيه، ويكون بالاتصال بالرقم 142 وكتابة الرقم القومي من الشمال لليمين ومعرفة مكان وموعد الصرف للمنحة.

منحة ال 500 جنيه وتعليمات الوزارة السابقة بخصوص صرف الدفعة لليوم الثاني للمستحقين اليوم الثلاثاء 14/4/2020 من العام الماضي

على كل مواطن تم استلام الرسالة كان عليه أن يتوجه إلى مكان الصرف الذي تم تحديده بالرسالة، مصطحباً معه الهاتف وبه الرسالة المرسلة من 2030، وصورة البطاقة والبطاقة الأصل، وسيتم تسليمك كارت مسبوق الدفع بعد استلامك المنحة الأولى، وإذا لم تصلك رسالة من 2030 اتصل بالخط الساخن 142 وتأكد من موعدك ومكان صرف المنحة.

رابط منحة ال 500 جنيه_موقف غير مدرج بالعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة

لمن تم تسجيلهم بالقوى العاملة برجاء الاتصال برقم (142) والتأكد برقمهم القومي، وإن كانوا غير مدرجين وتم تسجيلهم من قبل يتصلوا على رقم الخط الساخن للقوى العاملة، للشكاوي والاستفسارات والرقم هو 19468 ويقدموا شكوتهم أو على موقع الشكاوي الخاص برئاسة الوزراء.

صرف منحة ال 500 جنيه لليوم الثاني الثلاثاء 14/4/2020 من العام الماضي وآلية الصرف

تابع وزير القوى العاملة، عمليات صرف المنحة في البريد وإحدى البنوك، كما خصص سعفان خمسة أيام للمتخلفين عن تأخرهم عن موعد صرفهم في اليوم المحدد لهم، وأيام صرف المتخلفين هي 26 و 27 و28 و 29 و 30 من شهر أبريل لسنة 2020 للعام الماضي، وشدد وزير القوى العاملة بضرورة ترك مسافات تباعدية بين المواطنين من أجل سلامتهم، حيث أنه بعدها تم تحديث تاريخ المتخلفين عن المنحة ليبدأ مرة أخرى من يوم 11 إلى يوم 14 مايو 2020 العام الماضي.

آليات تسليم منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لليوم الثالث الأربعاء 15/4/2020 العام الماضي وسعفان تابع آليات الصرف

تم بعد ذلك في اليوم الثالث، لتسليم منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وقام كلاً ممن استلموا رسائل على هواتفهم بالتوجه الى أقرب بريد لهم أو بنك زراعي، حسب ماتلقوا على رسائلهم في الاستعلام، كما تابع وزير القوى العاملة آليات صرف المنحة بجميع مكاتب البريد والبنوك الزراعية، ومنع أي معوقات تعوق الصرف، كما تابع الآليات للصرف مع مديريات القوى العاملة على مستوى ال 27 محافظة بالجمهورية، وتم تخصيص أيام سابقاً للمتخلفين عن موعدهم في صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة يوم 26و 27 و 28 و29 و 30 أبريل 2020 العام الماضب، وأيضاً من 1 إلى 14 مايو 2020 ط، ولكن تم وقف التسليم من 1 ليوم 10 مايو لحين الانتهاء من المعاشات والكرامة، على أنه تم الصرف مرة أخرى من يوم 11 إلى 14 مايو 2020 العام السابق.

الترصد لآليات وصرف منحة ال 500 جنيه لآخر يوم وكان يوم الخميس 16/4/2020

حيث قام كلاً ممن تم وصولهم رسائل لهم كان ذلك يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020، وتوجهوا يوم الخميس 16 أبريل 2020، إلى أقرب بريد أو بنك زراعي حسب ماتم تحديده لهم، ويعد الخميس بمثابة آخر يوم كان لصرف المنحة كدفعة أولى من ثلاث دفع أخرىٰ، حيث تأجل الصرف للمتخلفين عن صرف المنحه في موعدها لأيام 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من شهر أبريل 2020، وكانا هذه الأيام توافق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لشهر أبريل 2020 الماضي، كما كانا هذه الأيام في شهر رمضان المبارك 1441، وفي انتظار معلومات تهم المرحلة الثالثة، التي أعلنت عنها الوزارة من المنحة في 2021.

شكاوي عدم وجود أسماء المسجلين برابط القوى العامل للعمالة الغير منتظمة وعدم وصول رسائل 2030 وحقيقة الروابط الوهمية

اشتكي بعض المسجلين بالقوى العاملة بأنهم لم ترد إليهم أي رسائل بشأن منحة ال 500 جنيه،برغم تسجيلهم بالموقع، ولكن هناك روابط وهمية نزلت وقت إعلان القوى العاملة عن التسجيل للمنحة، وأطلق هذه الروابط والنماذج رواد الشر، من أجل جني المال عبر مواقعهم، ولا يوجد إلا رابط واحد تم تفعيله من القوى العاملة هو الصحيح للتسجيل، فبرجاء كل من قام بالتسجيل التأكد من خلال رقم 142، إن لم تصله رساله للتأكد هل تم تسجيله بالرابط الصحيح أم الخاطئ، أو قم بإرسال رسالة برقمك القومي لرقم 142.

سعفان يتابع عمليات صرف منحة ال 500 جنيه لليوم الآخير الخميس 16/4/2020 ومدة فترة أيام المتخلفين لخمسة أيام بدلاً من ثلاثة العام الماضي

قام وزير القوى العاملة بمتابعة الصرف لليوم الرابع والأخير لعمليات صرف منحة ال 500 جنيه، كما أنه نظراً للأعداد الكثيرة التي تخلفت عن الصرف وقتها تم مد أيام الصرف للمتخلفين خمسة أيام بدلاً من ثلاثة، فأصبحت أيام الصرف للمتخلفين عند استلام المنحة هو يوم 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من شهر أبريل لعام 2020، وذلك كان الذهاب لمكان الصرف في هذه الأيام بعد استلام الرسالة ب 24 ساعة، كما تقدم شكوى لسيادته من إحدى المواطنين قائلاً: أنه مستحق وتم تسجيل بياناته على الموقع من قبل، فطلب سعفان من الموظفين التأكد له من صحة بياناته كما سجلها سابقاً عبر الأجهزة، كما قال سيادته أن هذه المنحة هي مساندة للعمالة الغير منتظمة لما يحدث في البلاد في ظل الظروف الراهنة.

رابط الاستعلام للمتخلفين عن صرف منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة بالرقم القومي بالقوى العاملة 2020

الاستعلام عبر الرابط المذكور بكتابة رقمك القومي وهاتفك، وكذلك انتظار رسالة تحديد موعد ومكان الصرف، وذلك كان قبل موعد الصرف بأربعة وعشرين 24 ساعة، من رقم 2030، في خلال الأيام المحددة.

تخصيص رقم واتس آب من القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة للرد على الاستفسارات والشكاوي 16528 للشكاوي الحكومية

خصصت القوى العاملة رقماً هاتفياً واتس آب لإستقبال الاستفسار والشكاوي التي تخص العمالة الغير منتظمة 01212201303، وأيضاً تخصيص رقم 16528 للشكاوي عبر الخط الساخن بخصوص منحة ال 500 جنيه، أول نص الرسالة من 2030 يكون *مساندة العمالة الغير منتظمة*.

تم الانتهاء من صرف منحة ال 500 جنيه الدفعة الثالثة، حيث أنه في انتظار قرارات جديدة تخص العمالة الغير منتظمة من القوى العاملة المصرية في العام المقبل الجديد بإذن الله، كما تنه تم وصول رسائل للمستفيدين بتحديث بياناتهم من يوم 8 اكتوبر حتى يوم 15 اكتوبر 2020 من موقع تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة،وكما ذكرنا تابعوا معنا اخبار جديدة تخص الصرف للمرحلة الثالثة من منخة ال500 جنيه ومد فترة الصرف لعام 2021.