/626437/وقع-واقف-معلومات-لا-تعرفها-عن-زوجة-أبوجبل-ملكة-الجمال-صور

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك بعقد قرانه أمس الخميس على سمارة يحيى، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأقارب .

معلومات عن زوجة أبو جبل ويقدم لكم دوت الخليج معلومات كاملة عن زوجة أبو جبل الجديد ملكة جمال الجزائر : - تبلغ من العمر ٢٩ عاما . - عام ٢٠١٨ حصلت على جائزة ملكة جمال الجزائر، وفي عام ٢٠١٩ حصلت على جائزة ملكة جمال العرب . - من بومرداس في شمال الجزائر . - حاصلة على شهادة الليسانس في التسويق كما نظمت دراسات في كلا من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . - تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر موعد مباراة الزمالك القادمة ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق نونجيت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. قائمة الزمالك أفريقيا يلعب الزمالك هذا الموسم أفريقيا بقائمة تضم كلا من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد . خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد . الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف . خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وقع واقف».. معلومات لا تعرفها عن زوجة أبوجبل «ملكة الجمال» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.