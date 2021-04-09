/626436/رحاب-عبد-الغني-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-خطوة-جيدة-نحو-التحول-الرقمي

أشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مؤكدة أنها انها تعتبر نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا، التي كنا نفتقدها في السنوات السابقة، وأن توجيهات الرئيس تأتي فى إطار الاهتمام الأساسي بتطوير المؤسسات المختلفة فى الدولة على أساس تكنولوجي لتواكب الثورة التكنولوجية فى العالم.

رحاب عبدالغنى: مجمع الإصدارات خطوة كبيرة للحفاظ على المعلومات

وأشارت رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة يعد خطوة كبيرة في الحفاظ علي المعلومات الخاصة بجميع الوزرات والبيانات الخاصة بالمواطنين، كما يتم توثيق جميع أراضي الدولة الغير موثقة مثل اراضي الأوقاف مثل ما أشار الرئيس في الافتتاحية عندما ابلغ رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي.

رحاب عبدالغنى: التحول الرقمى سيقضى على ظاهرة الفساد

وقالت النائبة رحاب عبد الغني، إن استخدام التحولي الرقمي والتكنولوجية فى استخراج الأوراق الرسمية الثبوتية سيقضي على ظاهرة الفساد الإداري والتزوير فى الأوراق الرسمي، لافتة إلى أن التحول الرقمي فى هذا القطاع سيوفر على المواطنين الجهد والوقت ولن يصبحوا مضطربن للوقوف فى الطوابير الطويبة لاستخراج أوراقهم الرسمية.

وأكدت رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي تجربة مثمرة، حيث أن استخدام التكنولوجيا سيجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة المستخدمة لللتكنولوجيا