الطيار معلقًا على فيديو محمد رمضان: "كل برغوت على قد دمه"

/626439/الطيار-معلقا-على-فيديو-محمد-رمضان-كل-برغوت-على-قد-دمه

أثار فيديو محمد رمضان الذي نشره مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، أثناء ظهوره وهو يلقي مجموعة من الدولارات في حمام السباحة غضب الملايين من رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد صدور حكم نهائي بإلزامه دفع 6 مليون جنيه تعويض لهذا الطيار الذي تسبب في فصله من عمله.

دوت الخليج يرصد لكم أول تعليق للطيار أشرف أبو اليسر بعد انتشار فيديو محمد رمضان الذي أغضب الملايين من رواد السوشيال ميديا.

تعليق الطيار على فيديو محمد رمضان

ظهر الطيار أشرف أبو اليسر لأول مرة ليعلق على فيديو الدولارات قائلًا: "في ناس كتيرة محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح".

وتابع: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

أزمة محمد رمضان مع الطيار

بدأت الأزمة بين الطيار أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان عندما نشر الأخير صورة له على متن طائرة يقودها أبو اليسر دون علمه وأصدرت وزارة الطيران قرار بسحب ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، ثم دخل رمضان وأبو اليسر في صراع انتهى بإلزام رمضان دفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه تعويضًا عن ماسبببه من أضرار مادية وجسدية للطيار.