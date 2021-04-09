صور.. وزير الشباب بجنوب السودان: فرع جامعة الإسكندرية بجوبا نواة للتنمية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، إن فرع جامعة الإسكندرية المزمع إنشاؤه بمدينة جوبا سيكون نواة للتنمية الحقيقية فى بلاده، من خلال النهوض بمنظومة التعليم العالى بجنوب السودان.





وأعرب وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، خلال زيارته لجامعة الإسكندرية عن تقدير بلاده لموقف مصر ودعمها من أجل تحقيق الأمن والسلام الداخلى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالشباب وهو ما لمسه من عمل جاد خلال زيارته للأكاديمية الوطنية للتدريب. وأشار إلى طموحه أن تمتد أواصر التعاون لتشمل كافة التخصصات العلمية وليس الكليات المزمع إنشاؤها فقط، مشيرا إلى توقيع اتفاق يتضمن برامج لتدريب وتأهيل الرياضيين مدتها ثلاثة أشهر.

وأضاف أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الموارد البشرية وكمية هائلة من الثروة السمكية و40 مليون رأس ماشية ومنتجات زراعية، مؤكدا إمكانية التعاون والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين لخدمة الأغراض التنموية فى البلدين الشقيقين.

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