صور- لجهوده الدعوية والوطنية.. محافظ الجيزة يهدى درعا لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أهدى أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، درع محافظة الجيزة، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتطرف، وبمناسبة مشاركة وزير الأوقاف احتفال المحافظة بالعيد القومى.





جاء ذلك بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، فى إطار احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومى.

وأشاد أحمد راشد محافظ الجيزة بجهود وزير الأوقاف فى خدمة الدين والوطن، مؤكدًا أنه يقوم بجهد ودور دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعى المستنير وفى خدمة بيوت الله، وقد أهدى وزير الأوقاف المصحف الشريف وعدد من إصدارات الوزارة لمحافظ الجيزة.

كما أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف ودورها الملموس فى المجتمع وتبنيها قضايا تمس المجتمع لتوضيحها للرأى العام، موضحا أن افتتاح المساجد أوضح رد على ما يثيره أتباع الجماعات المتطرفة من أن المساجد تهدم فى مصر.

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