عاجل.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة حول مواجهة كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديريتى الشؤون الصحية والطب البيطرى بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.





جاء ذلك حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم والتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بجميع أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم.

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وفقا لبيان صحفى، على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية، أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات فى الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتى تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتلقى بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أى طارئ على التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902 –0224823314).

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجى على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أى حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصى فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل لضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التى تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش (محال - سلاسل المحلات – شوادر) واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها( لحوم – دواجن) وسحب عينات مختلفة منها، والقيام بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات.

وأشار صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه سيتم تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك مع تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المستوردة للتأكد من صلاحية المعروض منها، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة خاصة فى مناطق المساجد الكبيرة التى يتردد عليها المصلون خلال شهر رمضان.