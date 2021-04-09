طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 “الشركة القابضة للكهرباء والطاقة”

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محمد سياف - ابو ظبي - تعدد البحث عبر عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 برقم العداد، وتزامناً مع بداية شهر أبريل وحتى انتهائه، يدفع المواطنين فاتورة الكهرباء لهذا الشهر، ومن المنزل يُمكنك الاستطلاع على قيمة الفاتورة، وسدادها من خلال موقع “الشركة القابضة للكهرباء والطاقة”. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل وأظهرت الشركة القابضة للكهرباء طرق عديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل اتبع الخطوات التالية : أولاً: أدخل على موقع “وزارة الكهرباء والطاقة” من هنا.

ثانياً: في النافذة الموجودة في أعلى الصفحة أضغط على “الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء”.

ثالثاً: اختر الشركة التابعة لفاتورة الكهرباء بحسب موقِعك وتظر أمامك كالآتي: “شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء” و “شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء” و “شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء” و “شركة مصر العُليا لتوزيع الكهرباء” و “شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء” و “شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” و “شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء” و “شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء”.

رابعاً : اضغط هنـا لاستكمال الاستعلام عن الفاتورة .

خامساً : ادخل “الاسم”.

سادساً : ادخل “المحافظة”.

سابعاً : اكتب “رقم الاشتراك” .

ثامناً : اضغط أخيراً على “إظهار الفاتورة”.

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