أحمد دياب:يتم التقليل من حامل التعليم الفنى.. وهو أساس التنمية "فيديو"

/626440/أحمد-ديابيتم-التقليل-من-حامل-التعليم-الفنى-وهو-أساس-التنمية-فيديو

فى حوار ثرى ونقاش مهم، أطلق النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، العديد من التصريحات المهمة، المتعلقة بالملف الرياضى، وأولويات مجلس الشيوخ، خلال الفترة المقبلة.

النائب أحمد دياب يؤكد على أهمية التعليم الفنى

وأكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على أهمية التعليم الفني والاهتمام به والعمل على تطويره، مشيرًا إلى أن التعليم الفني بمثابة قاطرة تقود الدول نحو تحقيق التنمية والتقدم.

أحمد دياب: نعانى من موروثات سيئة بشأن التعليم الفنى

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب:” مازالنا نعاني من بعض الموروثات السيئة فيما يخص التعليم الفني، حيث يجرى التقليل من حامله، مؤكدًا على أهمية التعليم الفني فى تقدم الدول ونهضة الأمم.

وأشار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، إلي أن هناك دول لديها تجارب ناجحة فى التعليم الفني منها ألمانيا والصين وشهدنا ما وصلوا إليها كقوة اقتصادية مؤثرة فى المنطقة.

وتابع أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ حديثه لموقع “دوت الخليج” مؤكدا على ضرورة الإرتقاء بالمستويات المهنية لمعلمي التعليم الفني وقدراتهم وتأهيلهم لتخريج كوادر فنية تفيد الدولة والصناعة وتضيف للعمل الفني ، فضلا عن توعية المواطنين بقيمة العمل الفني وما يعود به على المواطنون والمجتمع والدولة من نفع ، مؤكدا على ان توجهات الدولة والقيادة السياسية تهدف إلى النهوض بالتعليم الفني.

جاء ذلك خلال النقاش المطول الذى جرى بين وكيل مجلس الشيوخ، أحمد دياب، ومدير التحرير محمود فايد، والمحرر بالشأن الرياضى، محمد محمود، وتم التطرق إلى الملفات التى تتصدر أهتمام النائب أحمد دياب.