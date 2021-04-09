/626441/كورنا-تضرب-أبرز-المرشحين-لإدارة-قمة-الزمالك-والأهلي-تعرف-على-البدائل

أصيب الحكم الدولى محمد عادل بفيروس كورونا ، ويخضع للعزل المنزلى حاليا ، وبالتالى يبتعد عن قائمة المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 18 إبريل الحالى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من يومين تأكيد تواجد حكام مصريين لهذه المواجهة المرتقبة، وذلك بسبب الإعتماد عليهم وعدم تواجد الحكام الأجانب، نظرا لصعوبة تواجدهم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة:

بعد استبعاد محمد عادل من قائمة المرشحين للتحكيم بين الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك أصبحت القائمة كالأتى :

محمود البنا : وهو من الحكام المصريين في الدورى الممتاز وسبق له التحكيم في دورى أبطال افريقيا وسبق وأن صرح خالد الغندور بأن البنا من أفضل الحكام المصريين .

محمد الحنفي :من الحكام المصريين المميزين ، ولاكن سبق وأن تعرض من انتقادات كثيرة من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق بسبب طرده لفرجانى ساسي بعد الاإنذار الثانى في مباراة الزمالك وغزل المحلة .

أحمد الغندور :هو المرشح الثالث لإدارة مباراة القمة بين القلعتين الحمراء والبيضاء ، ولاكن القرار الأول والأخير للجنة الحكام برئاسة وجيه احمد .

موقف الأهلى من وجود حكام مصريين:

صرح مصدر داخل النادى الأهلى بأنه لا يوجد مانع من موجود حكام مصريين لإدارة مباراة القمة ،وقال احمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة المصرى في تصريحات صحفية: "الأهلي وافق على الفكرة، بخلاف أن اتحاد الكرة هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرارات وتعيين الحكام وليس الأندية" وأردف أنه في ظل وجود تقنية الفار يصبح الأمر سهلا .

موقف الزمالك:

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك خطابا رسميا للاتحاد الرسمي لكرة القدم تعترض فيه عن وجود حكام مصريين ، وأكدت اللجنة ان الزمالك لديه ثقة كبيرة في التحكيم المصرى، ولكن نظرا لإشتعال المنافسة يفضل وجود طام تحكيم أجنبي خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك.

وفي تصريحات من عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادى الزمالك عبر شاشة اون تايم سبورت ، أن نادى الزمالك لم يتلقي اى اخطار رسميا بشأن تعيين حكام مصريين لإدارة القمة .

رسميا.. أول رد من الأهلي على إسناد القمة لحكم مصري

وأردف أن نادى الزمالك يجهز خطاب رسميا للإعتراض على تعيين حكام مصريين حيث ، لإدارة القمة وأن الحكم الأجنبي لا يعرف اهلى ولا زمالك ولا يتم تعليق الأخطاء على شماعة التحكيم ، وعدم التعليق على قرار الحكم .

واصل الدرديرى حديثه قائلا : " جمهور الزمالك رافض حكام مصريين " ، وكورونا ليس سبب في هذا ، وفي حالة تمسك اتحاد الكرة بحكام مصريين سيتم لعب المباراة لأنه لا يوجد مجال لتأجيل المباراة .