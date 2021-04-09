موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت القاهرة

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تنتظر جماهير ومحبي المادي الأهلي اليوم مباراة فريقهم المرتقبة أمام سيمبا التنزاني اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم .

موعد مباراة الأهلي اليوم

يستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم عبر قناة bein sports 4 HD والتي يمكنك ان تستقبلها عبر التردد الٱتي :

التردد : ١١٥٤٨ .

القمر الصناعي : نايل سات .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : ٢٧٥٠٠ .

قائمة الأهلي

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي أن يخوض تلك المباراة بقائمة تضم كلا من :

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

تصريحات موسيماني عن المباراة

قال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم : " التغييرات ستكون اضطرارية أمام سيمبا، ولن يحدث ذلك بسبب حسم التأهل، لكننا نُعاني من عدة إصابات إضافة إلى جدول المباريات المزدحم".

وأضاف موسيماني: " أوائل المجموعات في الموسم الماضي جميعهم خسروا في ربع النهائي، وتوج النادي الأهلي باللقب بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته " .

وأتم موسيماني : " الأهلي لن يلعب مكتمل الصفوف أمام سيمبا اضطرارياً، وعلينا أن ننظر إلى تأهلنا في المركز الثاني بصورة إيجابية، مثلما حدث في الموسم الماضي الذي شهد تتويجنا باللقب " .