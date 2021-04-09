أشرف حاتم: لابد من تغيير ثقافة «العيل بيجي برزقه».. وتحديد النسل يحتاج للمشاركة.."فيديو"

/626444/أشرف-حاتم-لابد-من-تغيير-ثقافة-العيل-بيجي-برزقه-وتحديد-النسل-يحتاج-للمشاركةفيديو

تحدث النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن عدد من الملفات والقضايا والمتعلقة، وعلى رأسها ما يتعلق بملف الزيادة السكنية، التى تعانى منها مصر، رغم مرحل التوسع الجغرافى، وتزايد المرافق الخدمية.

رئيس صحة النواب يتحدث عن تنظيم النسل

وخلال نقاش ثرى لعضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، مع فريق دوت الخليج، برئاسة عمرو الديب، رئيس التحرير، أكد على أن ملف تنظيم النسل ملف يحتاج إلى المشاركة بين الحكومة والبرلمان.

أشرف حاتم يجيب على سؤال حول تحديد النسل

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، مجيبًا على سؤال يدور حول تحديد النسل للحد من الزيادة السكانية، وموقف البرلمان من مثل هذه التحركات، إن هذه إشكالية كبيرة وواقع لابد منه هو أن يتم تنظيم النسل، وسبق للحكومة أن عملت علي استراتيجية منذ 2018، ومن الواجب أن تطلعنا الحكومة علي ما تم بها وما يتبقي.

رئيس صحة النواب يؤكد على ضرورة المشاركة والبرلمان بشأن تحديد النسل

وتابع عضو مجلس النواب، أشرف حاتم:" هذا الملف يحتاج للتشاركية بين الحكومة والبرلمان وثقافة مختلفة تبدأ من إيمان إمام المسجد وقسيسي الكنيسة بأن «العيل مش بيجي برزقه».

وعن آماله وخططه خلال الفترة المققبلة، أكد أن الإنسان عندما يضع خطط كبيرة، فإنه يسعى إلى تحقيق نصفها أو 70 في المائة منها، والجو العام في البلاد أصبح مهيئ لبناء الإنسان المصري، وكان هذا شعار حملتي الإنتخابية وحملة الحزب ككل " لاعادة بناء الإنسان المصري"، إضافة إلى أن خبرتي بالتعليم والصحة و المجالات الأخري ستساعدني في تحقيق هدف بناء الإنسان المصري.