/626446/دنيا-بطمة-تتصدر-التريند-بصور-مسربة-لها-قبل-عمليات-التجميل

دنيا بطمة الفنانة المغربية التي تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية، بعدما نشرت الإعلامية مي العيدان صورة لها قبل خضوعها لعمليات التجميل لتظهر دنيا في شكل صدم جمهورها في الوطن العربي، ومن هنا انتشرت العديد من الانتهاكات في حقها من قبل الجمهور.

دوت الخليج يكشف صور دنيا بطمة التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي ظهرت من خلالها قبل خضوعها لعمليات التجميل.

صور دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

ونشرت الكويتية مي العيدان المعروفة بفضائح النجوم وتسريب أخبارهم صورة لدنيا بطمة قبل عمليات التجميل، وعلقت على الصورة قائلة " من الأرشيف ..دنيا بطمة"، لينصدم الجميع بعدما ظهرت صور دنيا بطمة قبل عمليات التجميل التي جعلتها شخص آخر.

هاجم الجمهور مي العيدان، بعدما نشرت تلك الصور للفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث اتهمها الكثير بالتحريض على التنمر، مطالبينها الكشف عن صورها الشخصية قبل شهرتها.

انتقد البعض الآخر، دنيا بطمة التي تخرج بين الفينة والأخرى لتستعرض قوامها وجمالها من خلال العديد من الصور ومقاطع الفيديو المختلفة، لافتين إلى أن جمالها إصطناعي.

الجدير بالذكر، أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، قد أثارت حالة واسعة من الجدل بعد نشرها صور عديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مرتدية شورت أسود قصير وتوب أبيض، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار إليها هو الوزن الزائد.