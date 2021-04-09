/626447/خبير-مالي-فيديو-محمد-رمضان-مثال-سلبي للفن-المصري

علق سيد خضر الخبير المالي والاقتصادي، على فيديو محمد رمضان الذي نشره بعد إصدار حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيهًا للطيار أشرف أبو اليسر لما تسبب له من أذى مادي وجسدي.

دوت الخليج يرصد لكم أهم تصريحات الخبير المالي سيد خضر بشأن فيديو محمد رمضان "فيديو الدولارات"، الذي أثار حالة من الغضب بين جمهوره ومتابعيه.

أشار خضر، إلى أن الدولارات التي ظهرت في فيديو محمد رمضان غير حقيقة، واستخدمها بغرض الاستعراض أمام جمهوره ومتابعيه، لافتًا إلى أنه في حالة عدم وجود ترخيص للفنان محمد رمضان باستخدام هذه الدولارات الغير الحقيقية فيجب أن يتعرض لمسائلة قانونية، لاعتباره تشجيع للجمهور على تداول العملات غير الصحيحة، واستخدامها للتباهي بين المواطنين.

فيديو محمد رمضان وجهه سيئة للفن المصري

ووصف خضر فيديو محمد رمضان الشهير بفيديو الدولارات بالمثال السيء في تاريخ الفن المصري خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب من فقر ومرض بسبب فيروس كورونا.

هل يستمر محمد رمضان في إلحاق نفسه بالازمات؟!

وعلى هذا النحو دائمًا مايُعرض محمد رمضان نفسه للأزمات وانتقادات مختلفة، فلم ينتهي من غضب الجمهور عليه بسبب تصريحه الأخير بشأن تجسيد فيلم عن الملك أحمس في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها مسلسل الملك بطولة عمرو يوسف، حتى يثير غضبهم مرة أخرى بفيديو الدولارات الذي وصفه البعض بعدم احترام النعمة ومصدر استفزاز للجمهور.