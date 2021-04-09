فوز هندسة القاهرة بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة شيل العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة، بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة ماراثون شيل البيئى العالمية لفرق الجامعات Shell Eco-marathon، وذلك من بين أكثر من 89 جامعة مشاركة فى المسابقة، متفوقًا على فرق جامعات أوروبية وإفريقية.





وفاز فريق كلية هندسة القاهرة بالمركز الأولى فى فئة ابتكار التصميم والمحاكاة ALTAIR-Simulator Innovate Award وهى جائزة لتعظيم الاستفادة من حزمة برامج تصميمية للمساعدة فى تصميم السيارات بشكل أمثل (ومعها جائزة مالية 1500 دولار)، وفاز الفريق بالمركز الثانى فى فئة التواصل المجتمعى والتوعية Communications Award بأهمية دور السيارات الصديقة البيئة (ومعها جائزة مالية 750 دولار). كما حصل الفريق على المركز الخامس بمسابقة السيارات ذاتية القيادة Autonomous cars لتطوير برامج القيادة الذاتية للسيارات الصغيرة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، بما حققه فريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركزين الأول والثانى فى ماراثون Shell البيئى العالمي، وقرر صرف مكافآت متميزة للطلاب المشاركين وهيئة الإشراف.

وأكد الدكتور الخشت، على قدرة طلاب جامعة القاهرة المنافسة بقوة فى المسابقات العالمية فى مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة فى المسابقات الدولية والإقليمية فى مختلف المجالات.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فوز الفريق الطلابى يعد مؤشرا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمى فى العالم.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن فريق كلية الهندسة المشارك يتكون من 80 طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، ويشرف عليهم الدكتور عمر أحمد سليمان حزين الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن الفريق يشارك بصفة دورية بمسابقة ماراثون Shell البيئى والتى حقق بها جوائز مميزة ومراكز متقدمة فى أعوام سابقة، مؤكدًا أن جهود طلاب الكلية مستمرة لحصد المزيد من الجوائز من خلال تمثيلهم لمصر وجامعة القاهرة فى المسابقات الهندسية الدولية.

جدير بالذكر أن مسابقة Shell Eco-Marathon هى مسابقة عالمية تنظمها شركة Shell بهدف مشاركة طلاب الجامعات فى تصميم وتنفيذ سيارات صديقة للبيئة، ويشارك فريق هندسة القاهرة بالمسابقة بسيارات صديقة للبيئة فى فئتين Prototype و Urban-Concept وهى سيارات صغيرة، الهدف منها تحقيق أكبر مسافة بأقل كمية وقود.

ويشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة بدأت المشاركة بالمسابقة وتكوين الفريق عام 2012 بناء على بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة Shell، وكان بطلب من شركة Shell للتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة حيث يشارك فى المسابقة من مصر جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية وحوالى 10 جامعات ومعاهد هندسية أخرى.