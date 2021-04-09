لاستخراج وتجديد البطاقات.. الأحوال المدنية تجوب قرى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مأمورية لإحدى القرى التابعة بمحافظة المنوفية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات تلبيةً لالتماساتهن، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.ط
كما تم إيفاد مأمورية مأمورية خارجية لمحل إقامة إحدى السيدات بإحدى القرى بالمنوفية "تعانى من مرض مزمن" وتم عمل الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.
وفى ذات السياق، يواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم بأوجه التيسيرات الإجرائية واللوجيستية المُمكنه تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان وثوابت منظومة الأمن المعاصرة.
يأت ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
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