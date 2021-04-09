سفارة مصر بالجابون تشارك فى افتتاح مصنع بالمنطقة الاقتصادية

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جدة - نرمين السيد - وشارك فى احتفالية الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة من القاهرة و"آن بيوو" مديرة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الجابونية ونائبها.
ويعد المصنع الجديد رائداً فى استخدام الصمغ العربى الطبيعى فى المنتجات الخشبية المختلفة، ويهدف لأن يكون المَصدر الرئيسى للغراء وبديلاً عن الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات مصانع الأخشاب بالمنطقة الاقتصادية والجابون، كما ينتج المصنع الأنواع المختلفة من أرضيات "الإيبوكسى" كمنتج آخر يمكن تنفيذه فى المصانع أو أرضيات المستشفيات.
من جانبها، أثنت رئيسة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الخاصة على إمكانيات المصنع باعتباره أول مصنع لاستخدام مادة طبيعية صديقة للبيئة، معربةً عن استعدادها تقديم الدعم اللازم للاستثمارات المصرية بالجابون ومشيدةً بالمنتجات المصرية وبناء المصنع الذى تم بالكامل بخامات وأيادى مصرية بالإضافة إلى المعدات الخاصة بالإنتاج والتعبئة.
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