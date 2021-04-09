التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات، وفقا لبيان صحفى، على النحو التالى: "محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، أمانى أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة".

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