القنوات الناقلة مباراة الأهلي اليوم

يلعب النادي الأهلي اليوم مباراته الاخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم ،والتي يلعبها أمام فريق سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى التي تجمع بين وبين الأهلي وكلا من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي .

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يحل سيمبا التنزاني اليوم ضيفا على فريق النادي الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم عبر قناة bein sports 4 HD والتي يمكنك ان تستقبلها عبر التردد الٱتي :

التردد : ١١٥٤٨ .

القمر الصناعي : نايل سات .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : ٢٧٥٠٠ .

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ان يخوض مباراته أمام سيميا التنزاني بقائمة ضمت كلا من :

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

ترتيب مجموعة الأهلي

يحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولى برصيد ١٣ نقطة، محققا الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة وحيدة ولم يخسر أي مباراة .

من الناحية الأخرى جاء النادي الاهلي ثانيا في المجموعة الأولى برصيد ٨ نقاط محققا الفوز في مباراتين والتعادل في مثليهما، كما تلقى الخسارة في مباراة واحدة .

وبتلك النتيجة صعد كلا من سيمبا والأهلي إلى دور الثمانية من البطولة كما خرج كلا من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي .