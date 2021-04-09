منى زكي تكشف عن تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي، قبل عرضه بأيام، حيث تدخل حلبة المصارعة بين زخم من نجوم الفن والمسلسلات المختلفة.

منى زكي تكشف كواليس مسلسل نيوتن

أعلنت منى زكي، خلال المؤتمر الصحفي، عن سبب حماسها للمسلسل، وقالت إن المسلسل يعد عودة قوية وبمثابة طوق نجاة لها بعد غيابها لمدة أربع أعوام عن الشاشة بسبب ولادة أبنتها، لافتة إلى أنها سعدت كثيرًا بالتجربة من بداية الفكرة وحتى التنفيذ، وتعايشت مع كل لحظة، وزاد من إعجابها بالعمل أنه مع "فريق الأحلام" كما يقال من ممثلين ومخرج وإنتاج وتأليف وتصوير، ولهذا شعرت بأمان كبير أثناء تصوير المسلسل.

وقالت منى زكي، عن دورها في المسلسل، إنها تجسد شخصية بسيطة، و تتمنى أن ينال إعجاب جمهورها وأضافت عن شخصيتها قائلة: "هنا كبرت، واتربت بطريقة معينة، وشخصيتها اتغيرت ومن أحسن لأحسن، وهواصل تصوير مشاهد المسلسل فى شهر رمضان، ويارب ينال إعجابكم”.

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج محمد سعدي، حيث سيعرض المسلسل حصريًا على قناة "دي أم سي" كما أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.

الجدير بالذكر، تغيب الفنان محمد فراج عن حضور المؤتمر الصحفي، ووجه أعتذار عن عدم تواجده في بيان صحفي وذلك لأرتباطه بأعمال تصوير في نفس موعد المؤتمر، حيث أعرب عن سعادتة بمشاركته في مسلسل لعبة نيوتن، قائلًا: " أشكر محمد السعدي على اتخاذه خطوة الإنتاج الدرامي بكل ثقة وشكرا لدعمك لمسلسل وإنك لم تبخل بشيء وكنت مؤمن بنا".