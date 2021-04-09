/626450/تعرف-على-المباريات-التي-سوف-يغيب-عنها-علي-معلول-مع-الأهلي

تأكد وبشكل رسمي غياب علي معلول عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، بسبب تجدد إصابتة في العضلة الخلفية، وذلك بعد برنامج العلاج الخاطئ الذي تم تطبيقة على حالة اللاعب من جانب طبيب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويعاني النادي الأهلي بسبب غياب علي معلول وعدم تواجد البديل الجيد في هذا المركز بإستثناء أيمن أشرف والذي كان تعرض لإصابة في الركبة قبل أسبوعين مع منتخب مصر، وتزداد حالة الخوف والقل داخل النادي الأهلي من غياب اللاعب عن المباريات الحاسمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة.

وكان علي معلول قد عادي إلي مصر قبل أيام لإستكمال برنامجة التأهيلي، ومتابعة من جانب طبيب منتخب تونس الأول، وذلك بعد طلب اللاعب وشكوى طبيب الأهلي بسبب تفاقم إصابتة خلال الفترة الاخيرة، وهو ما أغضب اللاعب ومسئولين النادي لأنه من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وبعد إعلان غياب نجم الحلول “معلول” عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، تعرف على المباريات التى يغيب عنها .

-الأهلى وسيمبا بدورى أبطال إفريقيا.

-الأهلى والنصر بكاس مصر .

-الأهلى والزمالك بالدوري .

-الأهلى وسموحة بالدوري .

-الأهلى والمصري بالدوري .

-الأهلى وإنبي بالدوري .

-الأهلى والجونة بالدوري .

-الأهلى وغزل المحلة بالدوري .

-الأهلى والاتحاد بالدوري .

الجدير بالذكر أن الاهلى يقابل غريمة التقليدي الزمالك يوم 18 ابريل الحالى في قمة يديرها حكام مصريين .

صدمة داخل الأهلي بعد تحديد مدة غياب علي معلول

اكد طبيب النادي الأهلي ان علي معلول لاعب الفريق إلي 5 أسابيع حيث يستطيع العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

ويعقد موسيماني المدرب الفني للفريق إجتماع يتحدث عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.