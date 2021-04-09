/626451/الجبلاية-تتحدى-الزمالك-والأهلي-بشأن-مباراة-القمة-الرمضانية-الحكم-المصري-الأفضل-إفريقيا

أصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانا صحفي بخصوص أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي ستقام في 18 أبريل القادم على ملعب القاهرة الدولي.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس تمسكة بتواجد حكام أجانب، مع توافر كامل الإحترام للحكام المصريين المتواجدين على الساحة الرياضية، ولكن يأتي هذا من أجل الحفاظ على الحكام وعدم الدخول في أزمات خلال الأيام القادمة.

وعلى جانب آخر تحدث مسئولي نادي الزمالك خلال بيانا صحفيا، وأكدوا تمسكهم بحقوقهم بتواجد حكام أجانب في هذه المباراة مع كامل الإحترام للحكام المصريين.

وفيما يلي بيان الاتحاد المصري لكرة القدم حول لقاء القمة بين الزمالك والأهلي:

أهم ما جاء في بيان الاتحاد هو ثقتة الكبير ة للحكام المصريين، خاصة أنهم الأفضل في إفريقيا، وأن الأمور الحالية جيدة للغاية من أحل الإعتماد عليهم خلال هذه المباراة خاصة أنها ستكون في شهر رمضان الكريم.

وأكد بيان الاتحاد أن الإحترام متواجد لبيانات ناديي الأهلي والزمالك، وذلك بعد رفضهم تواجد الحكام المصريين، ولكن في المقابل كان التأكيد بأهمية الإعتماد على الحكام المصريين خلال الفترة الحالية.

انفراد.. اتحاد الكرة يتجه لتعيين حكام مصريين لقمة الأهلي والزمالك

يفكر مسئولي اللجنة الثلاثية تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد المصري لكرة القدم

وتقام هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري، وتقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي في ليلة رمضانية مميزة.

وتحدث أحمد مجاهد مع أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي أعضاء اللجنة، من أجل لعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعودة الحكام المصريين للواجهة من جديد وإدارة أكبر مباراة في تاريخ الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وسيكون هناك تواصل مع إدارتي الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل معرفة رأي كل فريق بتواجد حكام مصريين في هذه المبارا، خاصة أنها ستكون في شهر رمضان المبارك.

الحكام المصريين

وترى اللجنة الثلاثية أنه من الصعب الاتفاق مع طاقم تحكيمي أجنبي خلال الفترة الحالية بسبب إنتشار فيروس كورونا، وأنه في حال تواجد أي حكام آخرين سيكون من دول أوروبية مغمورة، وسيعرض الأمر على إدارة الناديين قبل إعلان القرار النهائي.