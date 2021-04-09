/626452/نيللي-تكشف-عن-الشخصية-الأمثل-لإستكمال-مسيرتها-وتسبب-مشكلة-لـ-رامي-رضوان

ظهرت الفنانة نيللي بعد سنوات من الغياب عن الشاشة لتتصدر “التريند” وتحتل المرتبة الأولى، وذلك عقب ظهورها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء Dmc" المذاع على قناة Dmc.

دوت الخليج يستعرض لكم أبرز تصريحات الفنانة نيللي في برنامج "مساء Dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة Dmc.

نيللي والفوازير

كشفت الفنانة نيللي أثناء استضافتها مع الإعلامي رامي رضوان، عن بداية دخولها في مجال الفن وهي في سن الثالثة من عمرها، موضحة أن فترة عملها في مجال الفوازير كانت من أفضل أيام حياتها، فقالت: "الفوازير كانت أحلى أيام عمرى على الرغم أننى كنت بنام ربع ساعة في اليوم، ولكن معتزة بكل حاجة قدمتها".

وأشارت، إلى أنها كانت تبدأ التصوير قبل حلول شهر رمضان بستة أشهر، وتنجح في الانتهاء من فوازيرها في اليوم الأخير من شهر شعبان، مؤكدة أن الراحل الكبير صلاح جاهين كان دائمًا يحضر إلى مكان تصوير الفوازير ويظل صامتًا، وهو من عرض نفسه لكتابه تلك الفوازير.

دنيا سمير غانم هي الافضل في تقديم الفوازير من الجيل الحالي

كما أشادت خلال تصريحاتها بالفنانة دنيا سمير غانم، لافته إلى كونها الوحيدة التي تعتقد أن بإمكانها استكمال مسيرتها في مجال الفوازير من الجيل الحالي.

نيللي شخصية خيالية وعاطفية

وأشارت نيللي، إلى أنها دائمًا ما تشعر بالتفاؤل والرضا التام، وهو ما يجلب لها السعادة، موضحة أن شخصيتها خيالية وعندما تريد أي شيء وبشدة تتخيله: "الخيال خلاني أخد قرارات غلط كتير، وندمت عليها، ولكن الإنسان العاطفي ممكن يكون حظه وحش في الحب، والكلام الجميل اللي بصدق بحبه أوي".

خلاف نيللي والفنان محمود ياسين بسبب فيلم "العذاب إمرأة"

وكشفت الفنانة نيللي عن أفضل الأفلام التي قدمتها في السينما المصرية وهو فيلم "العذاب إمرأة" التي دخلته كنوع من التحدي والذي كان السبب في إندلاع خلاف بينها وبين الفنانة محمود ياسين.

فقالت: "أكتر فيلم قدمته وبحبه هو العذاب إمرأة ودخلت الفيلم ده كتحدي، لدرجة أن الفنان محمود ياسين استغرب اختياري ده وخد موقف مني ومكنش بيكلمني طيلة وقت تصوير الفيلم، وفي الآخر اتصالحنا، وفيه أفلام كتير ندمت أني اشتركت فيها".

هجوم على رامي رضوان بعد حلقتة مع نيللي

يذكر، أن الناقد الفني عصام زكريا هاجم الإعلامي رامي رضوان بعد حلقته مساء في برنامج مساء dmc والذي استضاف خلاله الفنانة نيللي، مشيرًا إلى أن اللقاء كان سيئًا للغاية.

وكتب عصام زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "حلقة نيللي مع المذيع اللي اسمه رامي رضوان ممكن تستخدم كدليل إدانة قاطع جامع مانع، وكنموذج يدرس في معاهد وكليات الاعلام على الاعداد والأداء الاعلامي الفاشل".